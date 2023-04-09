Курское «Динамо» вышло в финал плей-офф женской Премьер-лиги
Поделиться
Завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф женской баскетбольной Премьер-лиги между московской МБА и «Динамо» из Курска. Победу со счётом 76:76 (15:22, 21:17, 29:22, 13:15) одержало курское «Динамо» и вышло в финал соревнований.
Самым результативным игроком в составе победителей стала Елизавета Шабанова, набравшая 19 очков и совершившая восемь подборов. Также 14 очков на свой счёт записала Аделина Абайбурова, 13 очков набрала Эзинн Калу. В составе МБА отличилась Карина Низамова, набравшая 23 очка.
Во втором полуфинале женской Премьер-лиги УГМК Екатеринбург сыграет с «Надеждой» из Оренбурга, начало второго матча – 10 апреля в 21:00 по московскому времени. На данный момент УГМК Екатеринбург ведёт в серии (1-0).
Комментарии
- 9 апреля 2023
-
23:36
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
22:55
-
22:39
-
22:25
-
21:20
-
21:19
-
20:36
-
20:05
-
19:35
-
19:26
-
19:20
-
18:58
-
17:59
-
16:37
-
16:29
-
15:56
-
15:50
-
15:43
-
14:54
-
12:52
-
12:31
-
12:00
-
11:55
-
11:02
-
10:31
-
09:57
-
09:42
-
06:57
-
06:37
-
00:35
-
00:07
- 8 апреля 2023
-
22:54
Партнерский контент