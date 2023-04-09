Курское «Динамо» вышло в финал плей-офф женской Премьер-лиги

Завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф женской баскетбольной Премьер-лиги между московской МБА и «Динамо» из Курска. Победу со счётом 76:76 (15:22, 21:17, 29:22, 13:15) одержало курское «Динамо» и вышло в финал соревнований.

Самым результативным игроком в составе победителей стала Елизавета Шабанова, набравшая 19 очков и совершившая восемь подборов. Также 14 очков на свой счёт записала Аделина Абайбурова, 13 очков набрала Эзинн Калу. В составе МБА отличилась Карина Низамова, набравшая 23 очка.

Во втором полуфинале женской Премьер-лиги УГМК Екатеринбург сыграет с «Надеждой» из Оренбурга, начало второго матча – 10 апреля в 21:00 по московскому времени. На данный момент УГМК Екатеринбург ведёт в серии (1-0).