Клэй Томпсон повторил достижение Стефена Карри и Джеймса Хардена
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент публикации новости счёт 75:125 в пользу «Голден Стэйт Уорриорз».
Атакующий защитник «Голден Стэйт» американец Клэй Томпсон реализовал пять трёхочковых бросков и достиг отметки в 300 попаданий из-за дуги в нынешнем сезоне.
Таким образом, 33-летний баскетболист стал третьим игроком в истории лиги, которому удалось за регулярный чемпионат реализовать как минимум 300 трёхочковых бросков. Ранее это удавалось его одноклубнику Стефену Карри четыре раза и Джеймсу Хардену — один раз. Об этом сообщают официальные социальные сети «Голден Стэйт Уорриорз».
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