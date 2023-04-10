Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА в Западной конференции

Сегодня, 10 апреля, завершился последний тур регулярного сезона Национальной баскетбольной Ассоциации. В Западной конференции определились все пары плей-офф и плей-ин.

Сетка плей-офф НБА в Западной конференции:

• первая пара: «Денвер Наггетс» — восьмой посев;

• вторая пара: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс»;

• третья пара: «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз»;

• четвёртая пара: «Мемфис Гриззлиз» — седьмой посев.

Турнир плей-ин Запада:

• первая пара: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер»;

• вторая пара: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

Напомним, расположение команд, имеющих в турнирной таблице одинаковое соотношение побед и поражений, зависит от результатов очных противостояний. Если и эти показатели равны, учитываются позиции команд в дивизионе.

Седьмой и восьмой посевы в плей-офф займут команды, пробившиеся через плей-ин. В следующих стадиях между собой сыграют соседние пары, а в финале плей-офф НБА встретятся победители конференций.