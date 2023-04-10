Леброн Джеймс «короновал» самого себя после трёхочкового попадания
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (128:117) сделал необычный жест.
В концовке основного времени Джеймс реализовал восьмой трёхочковый бросок в матче, оформив преимущество «+11» для своей команды. После этого форвард сделал движения, похожие на надевание короны.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» завершил матч на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 43 победами при 39 поражениях. «Юта», в свою очередь, финишировала на 12-м месте Западной конференции с показателем 37-45.
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