Леброн Джеймс «короновал» самого себя после трёхочкового попадания

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (128:117) сделал необычный жест.

В концовке основного времени Джеймс реализовал восьмой трёхочковый бросок в матче, оформив преимущество «+11» для своей команды. После этого форвард сделал движения, похожие на надевание короны.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» завершил матч на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 43 победами при 39 поражениях. «Юта», в свою очередь, финишировала на 12-м месте Западной конференции с показателем 37-45.