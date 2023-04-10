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Форвард «Миннесоты» получил перелом руки после стычки Андерсона и Гобера

Форвард «Миннесоты» получил перелом руки после стычки Андерсона и Гобера
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Лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниэлс был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108) из-за травмы.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, Макдэниэлс получил перелом руки после того, как форвард ударил по стене на фоне конфликта одноклубников Кайла Андерсона и Руди Гобера.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Миннесота» завершила регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 42 победами при 40 поражениях. «Нью-Орелан», в свою очередь, финишировал на девятом месте с показателем 42-40.

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