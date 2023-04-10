Руди Гобер нанёс удар Кайлу Андерсону во время тайм-аута

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент публикации новости счёт 56:64 в пользу «Нью-Орлеан Пеликанс».

Так, во время одного из тайм-аутов игроки «Миннесоты» Кайл Андерсон и Руди Гобер активно спорили. После чего Гобер нанёс удар в районе грудной клетки Андерсону. Торин Принс оттолкнул Гобера, команда развела конфликтующих в разные стороны.

«Тимбервулвз» объявили, что Руди Гобер выбыл до конца сегодняшней игры. Об этом сообщает журналист Марк Стейн.

Напомним, после победы «Лос-Анджелес Клипперс» в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (136:125) «Миннесота Тимбервулвз» лишилась возможности выйти в плей-офф напрямую и теперь точно сыграет в плей-ин.