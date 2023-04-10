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Юдонис Хаслем установил рекорд НБА для 42-летних игроков

Юдонис Хаслем установил рекорд НБА для 42-летних игроков
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Тяжёлый форвард, ветеран «Майами Хит» Юдонис Хаслем в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» отметился 24 очками. Таким образом, Хаслем установил рекорд по количеству набранных очков в конкретной игре среди игроков, достигших 42-летнего возраста.

В 2019 году, будучи 42-летним игроком, Винс Картер выдал второй и третий лучшие показатели (21 и 17 очков).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Хаслем принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 3,9 очка и совершал 1,6 подбора.

Ветеран Хаслем эмоционально отреагировал на поражение «Майами»:

Ранее член Зала славы НБА, совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд эмоционально отреагировал на реализованный аллей-уп Хаслемом во время матча.

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Дуэйн Уэйд отреагировал на успешный аллей-уп с участием Юдониса Хаслема
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