Хаслем — о 7 играх в этом сезоне НБА: многие думают, что я просто попиваю кофе на скамейке
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Тяжёлый форвард, многолетний ветеран «Майами Хит» Юдонис Хаслем прокомментировал своё выступление после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (123:110).
«Скажу вам честно: меня часто ругают за то, что сижу постоянно на скамейке запасных и ничего не делаю. Многие полагают, что я просто прохлаждаюсь, попивая кофе», — заявил Хаслем в послематчевом интервью.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Юдонис принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 3,9 очка и совершал 1,6 подбора.
Напомним, в матче с «Орландо» Хаслем установил рекорд по количеству набранных очков в конкретной игре среди игроков, достигших 42-летнего возраста.
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