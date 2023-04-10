Джейсон Кидд сделал заявление о будущем Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс»

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказал мнение, что звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг останется в команде.

«Если бы я делал ставки, наверное, сказал бы, что он останется. А с чего вдруг мне говорить, что он этого не сделает? Полагаю, Марк Кьюбан ясно дал это понять. Его сохранение в составе — приоритет номер один. Так что я бы поставил на этот вариант», — сказал Кидд на пресс-конференции.

Напомним, Ирвинг перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». Нетс» в результате обмена получили разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах: