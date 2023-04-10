Стали известны подробности конфликта Руди Гобера и Кайла Андерсона

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер получил повреждение спины во время недавнего матча с «Сан-Антонио Спёрс» (151:131) и продолжал испытывать дискомфорт в ходе встречи с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108). Именно о дискомфорте в спине он говорил товарищу по команде Кайлу Андерсону, когда вступил с ним в конфликт во время матча с «Пеликанс». Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, во время одного из тайм-аутов игроки Гобер и Андерсон начали активно спорить. В какой-то момент Руди нанёс Кайлу удар в район грудной клетки. В скором времени в разные стороны конфликтующих развели одноклубники.

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