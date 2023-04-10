Дончич обозначил позицию по дальнейшему пребыванию Ирвинга в «Далласе»

Звёздный словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич признался, что хотел бы сохранения Кайри Ирвинга в составе команды.
«Думаю, он отлично нам подходит. Очевидно, такого мнения придерживаются не все. Да, можно посмотреть на результаты, которых мы добились, но, как я уже говорил, «химия» и взаимоотношения создаются со временем. Я бы хотел, чтобы он продолжал выступать с нами», — сказал Дончич на пресс-конференции.
Напомним, Ирвинг перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с клубом «Бруклин Нетс». «Бруклин» в результате обмена приобрёл разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.
Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:
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