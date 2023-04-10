Дэмьен Лиллард высказался о возможной перестройке в «Портленде»

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился мнением о возможности перестройки в команде.

«У меня нет особого желания строить что-то с парнями, которые провели в лиге два-три года. Я действительно не стремлюсь к этому», — приводит слова Лилларда на своей странице в социальной сети журналист Шон Хайкин.

В этом сезоне «Портленд» не сыграет в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Лиллард в нынешнем сезоне принял участие в 58 матчах, в которых в среднем набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 передачи.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Ранее чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс категорично высказался о месте Дэмьена в «Трэйл Блэйзерс».