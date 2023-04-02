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Чемпион НБА: надеюсь, мы больше не увидим Лилларда в форме «Блэйзерс»

Чемпион НБА: надеюсь, мы больше не увидим Лилларда в форме «Блэйзерс»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс категорично высказался о месте американского разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Я надеюсь, что мы больше не увидим Дэмьена Лилларда в форме «Портленд Трэйл Блэйзерс». И это не удар по нему. Нужно с уважением относиться к тому, насколько он был лоялен к команде.

Как по мне, единственный способ сделать так, чтобы Дэмьен покинул «Портленд», это заставить его уйти. И если команда поймёт это, то перестроится. Мы понимаем, что он находится на том этапе карьеры, когда уже не хочет изменений. «Портленду» придётся вытолкнуть его. Не думаю, что он сам уйдёт сейчас», – приводит слова Барнса журналистка Рэйчел Николс.

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