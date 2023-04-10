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Карл назвал команду НБА, выступление которой ему напоминает игру «Бакс» в сезоне-2020/2021

Карл назвал команду НБА, выступление которой ему напоминает игру «Бакс» в сезоне-2020/2021
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Бывший главный тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Карл увидел сходство между выступлением «Денвер Наггетс» в нынешнем сезоне и игрой «Милуоки Бакс» в сезоне-2020/2021.

«Такое ощущение, что «Наггетс» 23-го года находятся в том же положении, что и «Бакс» – в 21-м. Команда может забраться далеко в плей-офф и, возможно, победить!» — написал Карл на своей странице в социальной сети.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Милуоки» стал чемпионом НБА. В финальной серии игроки «Бакс» обыграли «Финикс Санз» (4-2 в серии). Для «Милуоки» тот успех стал первым за 50 лет.

«Денвер» по итогам нынешнего сезона занял первое место в турнирной таблице НБА Западной конференции.

Чемпионский парад «Милуоки Бакс»:

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