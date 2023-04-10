«Атланта Хоукс» значительно обновит свой состав в межсезонье

Руководство «Атланты Хоукс» получило зелёный свет от владельцев и может делать с составом всё, что захочет. В том числе «Хоукс» готовы рассматривать возможности обмена с участием разыгрывающего и звезды команды Трея Янга. Об этом сообщает The Ringer.

«Атланта» строила свою игру вокруг звёздного разыгрывающего с момента его выбора на драфте 2018 года. Но после двух разочаровывающих сезонов, перестановок в руководстве и смены главного тренера «Хоукс», возможно, готовы двигаться дальше без Трея Янга.

Напомним, «Атланта Хоукс» завершила регулярный чемпионат НБА на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 41 победой при таком же количестве поражений. В плей-ин им предстоит встреча с «Майами Хит»