«Атланта Хоукс» значительно обновит свой состав в межсезонье
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Руководство «Атланты Хоукс» получило зелёный свет от владельцев и может делать с составом всё, что захочет. В том числе «Хоукс» готовы рассматривать возможности обмена с участием разыгрывающего и звезды команды Трея Янга. Об этом сообщает The Ringer.
«Атланта» строила свою игру вокруг звёздного разыгрывающего с момента его выбора на драфте 2018 года. Но после двух разочаровывающих сезонов, перестановок в руководстве и смены главного тренера «Хоукс», возможно, готовы двигаться дальше без Трея Янга.
Напомним, «Атланта Хоукс» завершила регулярный чемпионат НБА на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 41 победой при таком же количестве поражений. В плей-ин им предстоит встреча с «Майами Хит»
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