Клэй Томпсон поделился эмоциями от нового рекорда

Атакующий защитник «Голден Стэйт» американец Клэй Томпсон поделился эмоциями от достижения 300 реализованных трёхочковых бросков за сезон.

«Я думаю, это круто — лидировать в лиге по количеству заброшенных трёхочковых. Это то, чего я никогда не делал раньше. Это свидетельство моей упорной работы в течение последних нескольких лет. Некоторые тёмные времена превратились в прекрасные моменты», — приводят слова Томпсона социальные сети «Голден Стэйт».

Напомним, Томпсон достиг отметки в 300 попаданий из-за дуги в нынешнем сезоне. Таким образом, 33-летний баскетболист стал третьим игроком в истории лиги, которому удалось за регулярный чемпионат реализовать как минимум 300 трёхочковых бросков. Ранее это удавалось его одноклубнику Стефену Карри четыре раза и Джеймсу Хардену — один раз.