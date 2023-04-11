Казинс: меня не устраивает, что у Йокича будет три статуэтки MVP подряд

Бывший игрок НБА, четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс выразил мнение, что звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не должен стать MVP по итогам регулярного чемпионата.

«Меня не устраивает тот факт, что у него будет три статуэтки MVP подряд. В таких случаях, как правило, пойдут разговоры о лучшем игроке в истории баскетбола. Думаю, многие согласятся, что это не тот случай.

Я не утверждаю, что Никола не сможет им стать, но на данном этапе его карьеры я не могу подобрать такие слова о лучшем. Он ничего не выиграл, даже не был в финалах. Слишком много нюансов», — сказал Казинс в подкасте KG Certified.

В нынешнем сезоне Йокич претендует на награду MVP, которых у него уже две. В среднем он набирает 24,8 очка, 11,9 подбора и 9,8 результативных передачи.