Демаркус Казинс: сейчас я являюсь третьим лучшим центровым в НБА
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Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс признался, что в настоящий момент считает себя третьим лучшим центровым в Национальной баскетбольной ассоциации.
«На данный момент я являюсь третьим лучшим центровым в НБА», — сказал Казинс на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.
Прошлый сезон Демаркус провёл в «Денвер Наггетс». За время карьеры центровой выступал за «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс», «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В январе этого года Казинс проходил просмотр в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Демаркус Казинс показал впечатляющую форму на тренировке:
Ранее Казинс высказался о том, что в межсезонье его не подписала ни одна команда из НБА.
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