Четырёхкратный участник Матча всех звёзд: я хочу честный ответ, почему меня не берут в НБА

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказался о том, что в межсезонье его не подписала ни одна команда из Национальной баскетбольной ассоциации.
«Честно говоря, для меня это главная проблема. Мне так никто и не ответил, не дали честный ответ. При этом я в первую очередь смотрю на себя и думаю, как можно стать ещё лучше. Я связывался со своими бывшими командами. Мне так ничего и не объяснили. Хотелось бы получить честный ответ, почему меня не берут в НБА», — приводит слова Казинса Fadeaway World.
В прошлом сезоне 32-летний центровой выступал за «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс», в которых провёл суммарно 48 матчей. Также Казинс выступал за такие клубы, как «Сакраменто Кингз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
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