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Коллинз: могу с уверенностью сказать, что Трей Янг гораздо лучший плеймейкер, чем Карри

Коллинз: могу с уверенностью сказать, что Трей Янг гораздо лучший плеймейкер, чем Карри
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Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Джон Коллинз высказал мнение, что его товарищ по команде Трей Янг превосходит лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в роли плеймейкера.

«Могу с уверенностью сказать, что Трей Янг гораздо лучший плеймейкер, чем Стефен Карри, и он лучше набирает очки в изоляциях. Но, конечно, есть моменты, в которых и Стеф преуспевает», — сказал Коллинз в беседе с журналистом Брэндоном Робинсоном.

В нынешнем сезоне НБА Янг принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 26,2 очка, совершал три подбора и отдавал 10,2 передачи.

Разыгрывающий «Атланты» Янг устроил конкурс трёхочковых бросков:

Ранее сообщалось, что руководство «Атланты» получило зелёный свет от владельцев и готово рассматривать возможности обмена с участием Янга.

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