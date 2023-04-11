Коллинз: могу с уверенностью сказать, что Трей Янг гораздо лучший плеймейкер, чем Карри

Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Джон Коллинз высказал мнение, что его товарищ по команде Трей Янг превосходит лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в роли плеймейкера.
«Могу с уверенностью сказать, что Трей Янг гораздо лучший плеймейкер, чем Стефен Карри, и он лучше набирает очки в изоляциях. Но, конечно, есть моменты, в которых и Стеф преуспевает», — сказал Коллинз в беседе с журналистом Брэндоном Робинсоном.
В нынешнем сезоне НБА Янг принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 26,2 очка, совершал три подбора и отдавал 10,2 передачи.
Разыгрывающий «Атланты» Янг устроил конкурс трёхочковых бросков:
Ранее сообщалось, что руководство «Атланты» получило зелёный свет от владельцев и готово рассматривать возможности обмена с участием Янга.
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