Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей плей-офф НБА 12 апреля

Расписание матчей плей-офф НБА 12 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 11 на 12 апреля мск начинается раунд плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации. Будет проведено два матча. В Восточной конференции сыграют «Майами Хит» и «Атланта Хоукс» (2:30 мск), а на Западе встретятся «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз» (5:00 мск).

Сетка плей-офф НБА в Восточной конференции:

«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»;
«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс»;
«Бостон Селтикс» — «Майами Хит»/«Атланта Хоукс»;
«Милуоки Бакс» — «Майами»/«Атланта»/«Торонто Рэпторс»/«Чикаго Буллз».

Сетка плей-офф НБА в Западной конференции:

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс»;
«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз»;
«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»/«Миннесота Тимбервулвз»;
«Денвер» — «Лейкерс»/«Миннесота»/«Нью-Орлеан Пеликанс»/«Оклахома-Сити Тандер».

Плей-офф НБА стартует 15 апреля. Плей-ин будет проводиться с 11 по 14 апреля.

Материалы по теме
Уэстбрук против Дюранта, Гобер подрался и помог «Лейкерс». Превью плей-офф НБА на Западе
Уэстбрук против Дюранта, Гобер подрался и помог «Лейкерс». Превью плей-офф НБА на Западе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023