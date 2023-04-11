Расписание матчей плей-офф НБА 12 апреля

В ночь с 11 на 12 апреля мск начинается раунд плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации. Будет проведено два матча. В Восточной конференции сыграют «Майами Хит» и «Атланта Хоукс» (2:30 мск), а на Западе встретятся «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз» (5:00 мск).
Сетка плей-офф НБА в Восточной конференции:
«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»;
«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс»;
«Бостон Селтикс» — «Майами Хит»/«Атланта Хоукс»;
«Милуоки Бакс» — «Майами»/«Атланта»/«Торонто Рэпторс»/«Чикаго Буллз».
Сетка плей-офф НБА в Западной конференции:
«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс»;
«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз»;
«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»/«Миннесота Тимбервулвз»;
«Денвер» — «Лейкерс»/«Миннесота»/«Нью-Орлеан Пеликанс»/«Оклахома-Сити Тандер».
Плей-офф НБА стартует 15 апреля. Плей-ин будет проводиться с 11 по 14 апреля.
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