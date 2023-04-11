Казинс — о своём периоде в «Сакраменто»: я сделал для них больше, чем они для меня

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс вспомнил о времени, проведённом в «Сакраменто Кингз». На драфте НБА 2010 года Демаркус был выбран «Кингз» под общим пятым номером. В калифорнийском клубе он выступал до 2017 года.

«Что «Кингз» сделали для меня? Выбрали меня на драфте. А вообще я сделал для них больше, чем они для меня. Это если просто быть честным. Абсолютно честным. Я пробыл там семь лет, и за это время там было два владельца, три генеральных менеджера и семь тренеров», — приводит слова Казинса Andscape.

Помимо «Сакраменто», за время карьеры Казинс выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс».

Демаркус Казинс показал впечатляющую форму на тренировке: