Владимир Гомельский назвал лучшего тренера Евролиги XXI века

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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский комплиментарно высказался о сербском наставнике «Партизана» Желько Обрадовиче.

«Я считаю Желько Обрадовича лучшим тренером Евролиги XXI века. То, что он в этом сезоне сделал с «Партизаном», – чудо», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В преддверии последнего тура регулярного чемпионата Евролиги «Партизан» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 19 побед и 14 поражений. В последнем туре соревнований сербский клуб примет «Панатинаикос». Матч состоится 14 апреля и начнётся в 21:30 мск.

Обрадович выигрывал Евролигу девять раз, приводя к титулу «Партизан», «Ховентуд», «Реал», «Панатинаикос» и «Фенербахче». Трижды Желько признавали тренером года Евролиги (2007, 2011, 2017).