Леброн назвал человека, без которого не смог бы провести 20 сезонов в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс, отыгравший свой 20-й сезон в лиге, выразил благодарность своему тренеру по физической подготовке Майку Мансиасу.

«Без него я бы ни за что не отыграл 20 сезонов. Всё просто. Без него я бы не смог остаться на этом уровне. Он необходим для моей игры, для моего выступления, для всего, что я делаю, в том числе и ментального состояния. Я мог бы продержаться от 7 до 12 лет. Но 20? Без него – ни за что», – приводит слова Джеймса ESPN.

Напомним, после 82 матчей регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» расположились на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции НБА.

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