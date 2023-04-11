Демаркус Казинс подписал контракт с клубом из Пуэрто-Рико

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс продолжит карьеру в пуэрто-риканском клубе «Гуайнабо Метс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в социальных сетях.

Однако 32-летний центровой по-прежнему хочет в будущем вернуться в команду Национальной баскетбольной ассоциации.

Напомним, Демаркус Казинс не играет в НБА с прошлого сезона. С лета он находится в статусе свободного агента. Последним клубом Казинса был «Денвер Наггетс», в составе которого он провёл 31 матч и набирал в среднем за игру 8,9 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 1,7 результативной передачи.

В Пуэрто-Рико сейчас также играет ряд бывших баскетболистов из НБА: Норрис Коул, Терренс Джонс, Дэвид Стоктон, Эд Дэвис и другие.