Демаркус Казинс подписал контракт с клубом из Пуэрто-Рико
Поделиться
Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс продолжит карьеру в пуэрто-риканском клубе «Гуайнабо Метс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в социальных сетях.
Однако 32-летний центровой по-прежнему хочет в будущем вернуться в команду Национальной баскетбольной ассоциации.
Напомним, Демаркус Казинс не играет в НБА с прошлого сезона. С лета он находится в статусе свободного агента. Последним клубом Казинса был «Денвер Наггетс», в составе которого он провёл 31 матч и набирал в среднем за игру 8,9 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 1,7 результативной передачи.
В Пуэрто-Рико сейчас также играет ряд бывших баскетболистов из НБА: Норрис Коул, Терренс Джонс, Дэвид Стоктон, Эд Дэвис и другие.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
20:10
-
19:50
-
19:39
-
19:30
-
18:27
-
18:04
-
17:16
-
17:00
-
16:56
-
16:43
-
15:26
-
14:42
-
14:25
-
13:45
-
13:10
-
11:48
-
11:35
-
11:22
-
10:44
-
10:20
-
09:40
-
09:23
-
06:51
-
05:51
-
00:24
- 10 апреля 2023
-
23:36
-
23:19
-
22:04
-
21:06
-
20:26
-
19:52
-
19:41
-
18:33
-
17:33
-
17:11
Партнерский контент