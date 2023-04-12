«Атланта» переиграла «Майами» и сыграет с «Бостоном» в первом раунде плей-офф

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся плей-ин матч в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:105.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Кайл Лоури. Со скамейки он набрал 33 очка, четыре подбора и пять результативных передач. Также хорошую игру в нападении показал защитник Тайлер Хирроу. На его счету сегодня 26 очков и шесть подборов. Лидер команды Джимми Батлер набрал 21 очк, но с низкой эффективностью (6 заброшенных бросков из 19).
Отличную игру показал разыгрывающий гостей Трей Янг. В его активе 25 очков, восемь подборов и семь асссистов. Швейцарский центровой Клинт Капела отметился 21 подбором.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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