Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джимми Батлер высказался о Трее Янге после матча с «Атлантой»

Джимми Батлер высказался о Трее Янге после матча с «Атлантой»
Комментарии

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся плей-ин матч в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:105.

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
12 апреля 2023, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
105 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Лоури - 33, Хироу - 26, Батлер - 21, Адебайо - 12, Винсент - 6, Страс - 3, Зеллер - 2, Лав - 2, Йович, Кэйн, Мартин, Оладипо, Робинсон, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Атланта Хоукс: Янг - 25, Мюррей - 18, Бей - 17, Богданович - 14, Оконгву - 12, Джонсон - 10, Коллинс - 10, Хантер - 6, Капела - 4, Гриффин, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Уильямс, Фернанду, Форрест, Холидей

После матча лёгкий форвард «Хит» Джимми Батлер поделился впечатлениями о лидере «Атланты», разыгрывающем Трее Янге.

«Я думаю, что мы недостаточно жёстко играли против Янга в защите, как должны были. Он шикарный игрок. Он великолепно читает игру и подмечает все детали. Конечно же, он ещё и отличный бросающий, а ещё сегодня он даже собрал восемь подборов», — приводит слова Батлера журналист Кевин Чуинард в своих социальных сетях.

В сегодняшнем матче Янг набрал 25 очков, восемь подборов и семь результативных передач.

Материалы по теме
Трей Янг: мы заставили «Хит» побегать, физически ослабили их
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023