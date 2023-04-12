Джимми Батлер высказался о Трее Янге после матча с «Атлантой»

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся плей-ин матч в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:105.

После матча лёгкий форвард «Хит» Джимми Батлер поделился впечатлениями о лидере «Атланты», разыгрывающем Трее Янге.

«Я думаю, что мы недостаточно жёстко играли против Янга в защите, как должны были. Он шикарный игрок. Он великолепно читает игру и подмечает все детали. Конечно же, он ещё и отличный бросающий, а ещё сегодня он даже собрал восемь подборов», — приводит слова Батлера журналист Кевин Чуинард в своих социальных сетях.

В сегодняшнем матче Янг набрал 25 очков, восемь подборов и семь результативных передач.