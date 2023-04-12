Трей Янг: мы заставили «Хит» побегать, физически ослабили их

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся плей-ин матч в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:105.

Разыгрывающий «Атланты» Трей Янг после матча прокомментировал победу, а также доминирование «Хоукс» на подборах (63:39).

«Мы заставили [«Майами Хит»] побегать, физически ослабили их», — приводит слова Янга колумнист Дэйв Хайд.

Трей Янг сегодня отметился 25-ю очками, восемью подборами и семью результативными передачами.

Благодаря победе «Атланта» вышла в плей-офф и сыграет с «Бостон Селтикс» в первом раунде. «Майами» предстоит ещё один матч плей-ин с победителем пары «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз». Тот, кто выиграет матч — сыграет с «Милуоки Бакс» в первом раунде, проигравший закончит сезон.