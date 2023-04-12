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«Лейкерс» переиграли «Миннесоту» и сыграют с «Мемфисом» в первом раунде плей-офф

«Лейкерс» переиграли «Миннесоту» и сыграют с «Мемфисом» в первом раунде плей-офф
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся плей-ин матч в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:102 в овертайме.

Самым результативным игроком матча стал четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. В его активе сегодня 30 очков, 10 подборов и шесть результативных передач. Другой лидер команды Энтони Дэвис набрал 24 очка, 15 подборов, три блок-шота и два перехвата. Отличную игру со скамейки провёл немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер. На его счету 21 очко, среди которых трёхочковый за 1,4 секунду до конца основного времени.

Отличную игру провёл разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли. Он набрал 23 очка и три перехвата. В конце основного времени Майк забросил три штрафных, которые перевели игру в овертайм. Также хорошую игру провёл Карл-Энтони Таунс. Он оформил дабл-дабл: 24 очка и 11 подборов.

Таким образом, «Лейкерс» вышли в плей-офф и сыграют с «Мемфис Гриззлиз» в первом раунде. «Миннесота» встретится с победителем пары «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Оклахома-Сити Тандер» за последний посев в плей-офф.

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
12 апреля 2023, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 102
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 24, Шрёдер - 21, Ривз - 12, Хатимура - 12, Бисли - 5, Браун - 2, Расселл - 2, Бамба, Вандербилт, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Томпсон, Уокер, Харрисон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Конли - 23, Принс - 14, Андерсон - 12, Александер-Уолкер - 11, Ноуэлл - 9, Эдвардс - 9, Гарза, Гобер, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Райан, Риверс, Рид
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