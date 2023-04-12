«Лейкерс» переиграли «Миннесоту» и сыграют с «Мемфисом» в первом раунде плей-офф

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся плей-ин матч в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:102 в овертайме.

Самым результативным игроком матча стал четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. В его активе сегодня 30 очков, 10 подборов и шесть результативных передач. Другой лидер команды Энтони Дэвис набрал 24 очка, 15 подборов, три блок-шота и два перехвата. Отличную игру со скамейки провёл немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер. На его счету 21 очко, среди которых трёхочковый за 1,4 секунду до конца основного времени.

Отличную игру провёл разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли. Он набрал 23 очка и три перехвата. В конце основного времени Майк забросил три штрафных, которые перевели игру в овертайм. Также хорошую игру провёл Карл-Энтони Таунс. Он оформил дабл-дабл: 24 очка и 11 подборов.

Таким образом, «Лейкерс» вышли в плей-офф и сыграют с «Мемфис Гриззлиз» в первом раунде. «Миннесота» встретится с победителем пары «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Оклахома-Сити Тандер» за последний посев в плей-офф.