Энтони Дэвис сфолил на Майке Конли, позволив ему перевести игру в овертайм

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит плей-ин матч в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Миннесоту Тимбервулвз». На момент публикации новости счёт в овертайме 105:102 в пользу хозяев

«Лейкерс» вели со счётом 98:95 за 1,4 секунды до конца матча. В итоге Энтони Дэвис сфолил на Майке Конли при его попытке забросить трёхочковый под сирену. Конли реализовал все три штрафных и перевёл игру в овертайм.

Победитель этой встречи встретится с «Мемфисом» в первом раунде плей-офф, а проигравший — с победителем пары «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.