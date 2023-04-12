Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис сфолил на Майке Конли, позволив ему перевести игру в овертайм

Энтони Дэвис сфолил на Майке Конли, позволив ему перевести игру в овертайм
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит плей-ин матч в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Миннесоту Тимбервулвз». На момент публикации новости счёт в овертайме 105:102 в пользу хозяев

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
12 апреля 2023, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 102
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 24, Шрёдер - 21, Ривз - 12, Хатимура - 12, Бисли - 5, Браун - 2, Расселл - 2, Бамба, Вандербилт, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Томпсон, Уокер, Харрисон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Конли - 23, Принс - 14, Андерсон - 12, Александер-Уолкер - 11, Ноуэлл - 9, Эдвардс - 9, Гарза, Гобер, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Райан, Риверс, Рид

«Лейкерс» вели со счётом 98:95 за 1,4 секунды до конца матча. В итоге Энтони Дэвис сфолил на Майке Конли при его попытке забросить трёхочковый под сирену. Конли реализовал все три штрафных и перевёл игру в овертайм.

Победитель этой встречи встретится с «Мемфисом» в первом раунде плей-офф, а проигравший — с победителем пары «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023