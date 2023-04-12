Лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг прокомментировал слухи о своём возможном обмене
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Звёздный разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг отреагировал на слухи, согласно которым руководство «Атланты» готово рассматривать возможности обмена с его участием.
«Это может быть ложью, а может быть и правдой. Никогда не знаешь наверняка», — приводит слова Янга издание The Athletic.
Напомним, «Атланта» завершила регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 41 победой при таком же количестве поражений. В плей-ин команда победила «Майами Хит» (116:105). Янг в этой встрече набрал 25 очков. В первом раунде плей-офф «Хоукс» сыграют с «Бостон Селтикс».
Разыгрывающий «Атланты» Трей Янг устроил конкурс трёхочковых бросков:
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