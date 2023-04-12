Наставник «Миннесоты» высказался о Таунсе, совершившем 5 фолов в матче с «Лейкерс»
Поделиться
Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч высказался о центровом команды Карле-Энтони Таунсе, совершившем пять фолов в матче плей-ин с «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:108 ОТ).
«Он в чертовски хорошем ритме отработал до тех пор, пока его не усадили на скамейку за перебор фолов», — приводит слова Финча у себя в социальных сетях обозреватель Крис Хайн.
За вторую половину «Лос-Анджелес» 17 раз выходил на линию штрафных, а «Миннесота» – всего три.
Напомним, «Миннесота» сыграет с победителем пары «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Оклахома-Сити Тандер» за последний посев в плей-офф НБА. «Лос-Анджелес» вышел в плей-офф и в первом раунде встретится с клубом «Мемфис Гриззлиз».
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Комментарии
- 12 апреля 2023
-
16:00
-
15:23
-
14:35
-
14:09
-
13:24
-
13:14
-
12:19
-
11:27
-
11:00
-
10:41
-
09:43
-
09:31
-
09:23
-
09:00
-
08:07
-
07:55
-
07:47
-
07:09
-
06:35
-
06:23
-
06:16
-
05:58
-
05:52
-
05:39
-
05:16
-
03:22
- 11 апреля 2023
-
23:53
-
23:37
-
22:34
-
22:31
-
22:05
-
21:20
-
20:50
-
20:37
-
20:30
Партнерский контент