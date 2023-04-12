Наставник «Миннесоты» высказался о Таунсе, совершившем 5 фолов в матче с «Лейкерс»

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч высказался о центровом команды Карле-Энтони Таунсе, совершившем пять фолов в матче плей-ин с «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:108 ОТ).

«Он в чертовски хорошем ритме отработал до тех пор, пока его не усадили на скамейку за перебор фолов», — приводит слова Финча у себя в социальных сетях обозреватель Крис Хайн.

За вторую половину «Лос-Анджелес» 17 раз выходил на линию штрафных, а «Миннесота» – всего три.

Напомним, «Миннесота» сыграет с победителем пары «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Оклахома-Сити Тандер» за последний посев в плей-офф НБА. «Лос-Анджелес» вышел в плей-офф и в первом раунде встретится с клубом «Мемфис Гриззлиз».

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