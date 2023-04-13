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Пирс: я предпочёл бы опекать скорее Леброна, Коби или Макгрэди, чем Кармело

Пирс: я предпочёл бы опекать скорее Леброна, Коби или Макгрэди, чем Кармело
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Член Зала славы и чемпион НБА 2008 года Пол Пирс рассказал, что ему было труднее обороняться против Кармело Энтони, чем против Леброна Джеймса, Коби Брайанта и Трэйси Макгрэди.

«Послушайте, я предпочёл бы скорее защищаться против Леброна Джеймса, Коби Брайанта или Трэйси Макгрэди, чем против Кармело Энтони. После наших матчей у меня болела грудная клетка. Он как цепной пёс. Кармело всегда играл жёстко, продавливал соперников и бил плечом в грудь. У меня всё болело после наших игр. Он заставлял меня прочувствовать каждое из его 30 набранных очков за игру», — сказал Пирс в одном из эпизодов шоу I AM ATHLETE.

Пирс завершил карьеру баскетболиста в 2017 году. В общей сложности он провёл в НБА 19 лет.

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