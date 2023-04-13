Пирс: я предпочёл бы опекать скорее Леброна, Коби или Макгрэди, чем Кармело
Поделиться
Член Зала славы и чемпион НБА 2008 года Пол Пирс рассказал, что ему было труднее обороняться против Кармело Энтони, чем против Леброна Джеймса, Коби Брайанта и Трэйси Макгрэди.
«Послушайте, я предпочёл бы скорее защищаться против Леброна Джеймса, Коби Брайанта или Трэйси Макгрэди, чем против Кармело Энтони. После наших матчей у меня болела грудная клетка. Он как цепной пёс. Кармело всегда играл жёстко, продавливал соперников и бил плечом в грудь. У меня всё болело после наших игр. Он заставлял меня прочувствовать каждое из его 30 набранных очков за игру», — сказал Пирс в одном из эпизодов шоу I AM ATHLETE.
Пирс завершил карьеру баскетболиста в 2017 году. В общей сложности он провёл в НБА 19 лет.
Комментарии
- 13 апреля 2023
-
00:08
- 12 апреля 2023
-
22:58
-
22:31
-
22:28
-
21:14
-
20:02
-
19:38
-
19:02
-
18:49
-
18:32
-
17:27
-
17:04
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:23
-
14:35
-
14:09
-
13:24
-
13:14
-
12:19
-
11:27
-
11:00
-
10:41
-
09:43
-
09:31
-
09:23
-
09:00
-
08:07
-
07:55
-
07:47
-
07:09
-
06:35
-
06:23
Партнерский контент