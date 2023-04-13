Фред Ванвлит попал бросок под сирену с центра площадки в матче с «Чикаго»

В Торонто (Канаде) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит матч плей-ин в Восточной конференции, в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Чикаго Буллз». На момент публикации новости счёт в матче 100:97 в пользу гостей паркета.
Разыгрывающий, один из лидеров «Торонто» Фред Ванвлит под занавес первой половины встречи отметился точным попаданием под сирену с центра площадки.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
По итогам регулярного чемпионата «Торонто» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации стал десятым. По результатам плей-ин победитель пройдёт в основной раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
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