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«Чикаго» обыграл «Торонто» в матче плей-ин НБА

«Чикаго» обыграл «Торонто» в матче плей-ин НБА
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Завершился очередной матч плей-ин НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Чикаго Буллз». Матч прошёл в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершился победой гостей со счётом 109:105.

В составе «Чикаго» самым результативным стал Зак Лавин, который записал в свой актив 39 очков. Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

В составе «Чикаго» самым результативным стал Паскаль Сиакам, который набрал 32 очка. Фред Ванвлит оформил дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов.

За выход с плей-офф с восьмого посева «Чикаго» сыграет с «Майами», который в своём матче плей-ин проиграл «Атланте Хоукс».

Напомним, в регулярном чемпионате НБА «Чикаго» финишировал на десятом месте Восточной конференции с 40 победами при 42 поражениях.

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
13 апреля 2023, четверг. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Сиакам - 32, Ванвлит - 26, Барнс - 19, Ануноби - 13, Пёлтль - 7, Ачиува - 6, Трент-мл. - 2, Бартон, Буше, Бэнтон, Даутин, Колоко, Портер, Уискэмп, Флинн, Харпер Мл., Янг
Чикаго Буллз: Лавин - 39, Дерозан - 23, Вучевич - 14, Уильямс - 10, Карузо - 9, Уайт - 9, Беверли - 3, Драммонд - 2, Болл, Грин, Джонс, Джонс, Досунму, Льюис, Симонович, Терри, Тэйлор
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