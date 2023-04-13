«Чикаго» обыграл «Торонто» в матче плей-ин НБА

Завершился очередной матч плей-ин НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Чикаго Буллз». Матч прошёл в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершился победой гостей со счётом 109:105.

В составе «Чикаго» самым результативным стал Зак Лавин, который записал в свой актив 39 очков. Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

В составе «Чикаго» самым результативным стал Паскаль Сиакам, который набрал 32 очка. Фред Ванвлит оформил дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов.

За выход с плей-офф с восьмого посева «Чикаго» сыграет с «Майами», который в своём матче плей-ин проиграл «Атланте Хоукс».

Напомним, в регулярном чемпионате НБА «Чикаго» финишировал на десятом месте Восточной конференции с 40 победами при 42 поражениях.