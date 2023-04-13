Паскаль Сиакам смазал два штрафных подряд при счёте 105:107 в пользу «Чикаго»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-ин в Восточной конференции, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:105.

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам во время матча не реализовал важные штрафные броски. Так, за 12 секунд до конца основного времени Сиакам вышел на линию штрафных для совершения трёх попыток. Форвард реализовал первый бросок, а после дважды промахнулся, не сравняв таким образом счёт в игре.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Рэпторс» заканчивают сезон, а «Чикаго» встретится с «Майами» и разыграет последнее место в плей-офф.