Паскаль Сиакам смазал два штрафных подряд при счёте 105:107 в пользу «Чикаго»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-ин в Восточной конференции, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:105.
НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
13 апреля 2023, четверг. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Сиакам - 32, Ванвлит - 26, Барнс - 19, Ануноби - 13, Пёлтль - 7, Ачиува - 6, Трент-мл. - 2, Бартон, Буше, Бэнтон, Даутин, Колоко, Портер, Уискэмп, Флинн, Харпер Мл., Янг
Чикаго Буллз: Лавин - 39, Дерозан - 23, Вучевич - 14, Уильямс - 10, Карузо - 9, Уайт - 9, Беверли - 3, Драммонд - 2, Болл, Грин, Джонс, Джонс, Досунму, Льюис, Симонович, Терри, Тэйлор
Тяжёлый форвард, один из лидеров «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам во время матча не реализовал важные штрафные броски. Так, за 12 секунд до конца основного времени Сиакам вышел на линию штрафных для совершения трёх попыток. Форвард реализовал первый бросок, а после дважды промахнулся, не сравняв таким образом счёт в игре.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Рэпторс» заканчивают сезон, а «Чикаго» встретится с «Майами» и разыграет последнее место в плей-офф.
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