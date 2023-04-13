«Оклахома» переиграла «Нью-Орлеан» и сыграет с «Миннесотой» за выход в плей-офф

В Новом Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» завершился матч плей-ин в Западной конференции, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась со счётом 123:118 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий «Тандер» Шей Гилджес-Александер. На его счету сегодня 32 очка, пять подборов и три перехвата. Был близок к трипл-даблу Джош Гидди: 31 очко, девять результативных передач и 10 подборов. Также хорошую игру в нападении показал канадский форвард Лугенц Дорт — 27 очков.

В составе хозяев нужно выделить форварда Брэндона Ингрэма. В его активе 30 очков, шесть подборов и семь передач. Дабл-даблом отметился литовский центровой Йонас Валанчюнас: 16 очков и 18 подборов.

Таким образом, «Оклахома» сыграет с «Миннесотой» за последнее место в плей-офф Западной конференции. «Пеликанс» завершили своё выступление в этом сезоне.