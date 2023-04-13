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«Оклахома» переиграла «Нью-Орлеан» и сыграет с «Миннесотой» за выход в плей-офф

«Оклахома» переиграла «Нью-Орлеан» и сыграет с «Миннесотой» за выход в плей-офф
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В Новом Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» завершился матч плей-ин в Западной конференции, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась со счётом 123:118 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий «Тандер» Шей Гилджес-Александер. На его счету сегодня 32 очка, пять подборов и три перехвата. Был близок к трипл-даблу Джош Гидди: 31 очко, девять результативных передач и 10 подборов. Также хорошую игру в нападении показал канадский форвард Лугенц Дорт — 27 очков.

В составе хозяев нужно выделить форварда Брэндона Ингрэма. В его активе 30 очков, шесть подборов и семь передач. Дабл-даблом отметился литовский центровой Йонас Валанчюнас: 16 очков и 18 подборов.

Таким образом, «Оклахома» сыграет с «Миннесотой» за последнее место в плей-офф Западной конференции. «Пеликанс» завершили своё выступление в этом сезоне.

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
13 апреля 2023, четверг. 04:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
118 : 123
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 30, Мёрфи - 21, Джонс - 20, Валанчюнас - 16, Макколлум - 14, Ричардсон - 9, Хэйс - 6, Маршалл - 2, Альварадо, Дэниэлс, Лидделл, Льюис, Нэнс, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Эрнангомес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Гидди - 31, Дорт - 27, Уильямс - 11, Уильямс - 8, Уиггинс - 7, Шарич - 4, Джо - 3, Батлер, Дженг, Манн, Покушевски, Робинсон-Эрл, Сарр, Уильямс, Уотерс III, Холмгрен
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