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Демар Дерозан: я оглянулся и подумал про себя: «Чёрт возьми, это моя дочурка?

Демар Дерозан: я оглянулся и подумал про себя: «Чёрт возьми, это моя дочурка?
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-ин в Восточной конференции, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:105.

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
13 апреля 2023, четверг. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Сиакам - 32, Ванвлит - 26, Барнс - 19, Ануноби - 13, Пёлтль - 7, Ачиува - 6, Трент-мл. - 2, Бартон, Буше, Бэнтон, Даутин, Колоко, Портер, Уискэмп, Флинн, Харпер Мл., Янг
Чикаго Буллз: Лавин - 39, Дерозан - 23, Вучевич - 14, Уильямс - 10, Карузо - 9, Уайт - 9, Беверли - 3, Драммонд - 2, Болл, Грин, Джонс, Джонс, Досунму, Льюис, Симонович, Терри, Тэйлор

Дочь звёздного лёгкого форварда «Чикаго Буллз» Демара Дерозана при попытке разыгрывающего «Торонто» Фреда Ванвлита совершить штрафной бросок крикнула на всю арену, пытаясь сбить с толку баскетболиста.

«Она стала популярной в одночасье. Я постоянно что-то слышал во время игры. Я оглянулся и подумал про себя: «Чёрт возьми, это моя дочурка?», — рассказал Демар в послематчевом интервью.

«Буллз» сыграют с «Хит» за последнее место в плей-офф, чтобы встретиться с «Милуоки» в первом раунде. «Торонто» завершил выступление в этом сезоне.

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Дочь Демара Дерозана попыталась сбить с толку Фреда Ванвлита, исполнявшего штрафной бросок
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