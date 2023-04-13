Демар Дерозан: я оглянулся и подумал про себя: «Чёрт возьми, это моя дочурка?

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-ин в Восточной конференции, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:105.

Дочь звёздного лёгкого форварда «Чикаго Буллз» Демара Дерозана при попытке разыгрывающего «Торонто» Фреда Ванвлита совершить штрафной бросок крикнула на всю арену, пытаясь сбить с толку баскетболиста.

«Она стала популярной в одночасье. Я постоянно что-то слышал во время игры. Я оглянулся и подумал про себя: «Чёрт возьми, это моя дочурка?», — рассказал Демар в послематчевом интервью.

«Буллз» сыграют с «Хит» за последнее место в плей-офф, чтобы встретиться с «Милуоки» в первом раунде. «Торонто» завершил выступление в этом сезоне.