Патрик Беверли оскорбительно высказался об игроках «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-ин в Восточной конференции, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:105.

После матча по пути в раздевалку защитник «Чикаго» Патрик Беверли обратился к генеральному менеджеру «Торонто» Бобби Уэбстеру и оскорбил игроков «Рэпторс».

«Я знал, что они (игроки «Торонто». — Прим. «Чемпионата») — чёртова куча мусора», — воскликнул Беверли, пробегая мимо Уэбстера.

Патрик закончил матч, набрав три очка и сделав три подбора за неполные 26 минут на площадке.

«Буллз» сыграют с «Хит» за последнее место в плей-офф, чтобы встретиться с «Милуоки» в первом раунде. «Торонто» завершил выступление в этом сезоне.