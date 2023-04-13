Результаты матчей плей-ин НБА 13 апреля, турнирная сетка

13 апреля состоялся первый день матчей раунда плей-ин в НБА. Сегодня было сыграно два матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Торонто Рэпторс» – «Чикаго Буллз» – 105:109

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 118:123

По итогам сегодняшних матчей нас ожидают ещё два матча в формате плей-ин, где будут разыграны последние два места в плей-офф. Проигравшие закончат выступление в этом сезоне.

«Чикаго Буллз» сыграет с «Майами Хит» за право встретиться с «Милуоки Бакс» в первом раунде плей-офф. «Оклахома-Сити Тандер» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз» за право встретиться с «Денвер Наггетс» в первом раунде плей-офф.

Одним из ярчайших выступлений дня стоит считать игру разыгрывающего «Оклахомы» Джоша Гидди. Он был крайне близок к трипл-даблу: 31 очко, 10 передач и девять подборов.