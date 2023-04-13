Главный тренер «Локомотива-Кубань» назвал главное преимущество ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал о преимуществах московского ЦСКА над другими командами Единой лиги ВТБ.
«У ЦСКА очень хороший и глубокий состав — в Евролиге эта команда была бы на ведущих ролях. Особенно выделяется передняя линия: Никола Милутинов, Ливио Жан-Шарль, Никита Курбанов — это всё игроки с огромным опытом. Но главное, на мой взгляд, то, что у них очень устоявшийся состав — по ходу сезона добавился всего один игрок.
Они прекрасно друг друга знают и играют как одно целое — именно это главная сила ЦСКА. Сыгранность – очень важное преимущество. Отмечу также поддержку ЦСКА — за них много людей приходит болеть и в Москве, и на выездных матчах», — приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».
В полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграет с ЦСКА. Серия начнётся 15 апреля и продлится до четырёх побед.
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