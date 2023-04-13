Экс-игрок «Локомотива-Кубань» Калатес вспомнил о победе в Кубке Европы в сезоне-2012/2013

Разыгрывающий «Фенербахче» Ник Калатес вспомнил о победе в Кубке Европы, одержанной «Локомотивом-Кубань», где он тогда выступал, десять лет назад. В финальном матче со счётом 75:64 краснодарцы победили испанский клуб «Бильбао».
«Вау, уже десять лет прошло, это невероятно! Выиграть Кубок Европы для «Локо» было огромным достижением, потому что, по моему мнению, это помогло клубу громко заявить о себе в европейском баскетболе. Ну а для меня лично – это очень важное событие, потому что после этого успешного сезона для меня открылись двери к моей главной мечте – выступлениям в НБА.
Самым, пожалуй, запоминающимся была та связь, которая объединяла игроков, тренеров, генерального менеджера и президента. Мы были созданы для одной цели, и этой целью было выиграть трофей. А ещё мы ощущали поддержку, за нами стоял весь город! У «Локо» всегда были одни из лучших болельщиков, которых можно себе представить. Я считаю, что мы ещё крепче объединили Краснодар той победой», — приводит слова Калатеса пресс-служба «Локомотива-Кубань».
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