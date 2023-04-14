Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майк Браун стал тренером года по версии ассоциации тренеров НБА

Майк Браун стал тренером года по версии ассоциации тренеров НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Майк Браун был признан тренером года по версии ассоциации тренеров лиги. Об этом сообщает ESPN.

«У нас невероятная группа главных тренеров в НБА, и все они заслуживают признания за своё лидерство, поскольку ежедневно выполняют свои задачи на самом высоком уровне. Эта награда является невероятно особенной в мой первый год работы в «Кингз». Это отражение калибра людей, которых собрали Монте Макнейр и Уэс Уилкокс и с которыми мне очень нравится работать», — приводит слова Брауна ESPN.

Напомним, в текущем сезоне «Сакраменто Кингз» занял третье место в таблице регулярного чемпионата Западной конференции НБА с процентом побед 58,5. В первом раунде плей-офф «Кингз» встретятся с «Голден Стэйт Уорриорз».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023