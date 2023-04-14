Майк Браун стал тренером года по версии ассоциации тренеров НБА

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Майк Браун был признан тренером года по версии ассоциации тренеров лиги. Об этом сообщает ESPN.

«У нас невероятная группа главных тренеров в НБА, и все они заслуживают признания за своё лидерство, поскольку ежедневно выполняют свои задачи на самом высоком уровне. Эта награда является невероятно особенной в мой первый год работы в «Кингз». Это отражение калибра людей, которых собрали Монте Макнейр и Уэс Уилкокс и с которыми мне очень нравится работать», — приводит слова Брауна ESPN.

Напомним, в текущем сезоне «Сакраменто Кингз» занял третье место в таблице регулярного чемпионата Западной конференции НБА с процентом побед 58,5. В первом раунде плей-офф «Кингз» встретятся с «Голден Стэйт Уорриорз».