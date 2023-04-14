Демар Дерозан: Патрик Беверли даже спит агрессивно
Поделиться
Звёздный форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан высказался о своём одноклубнике Патрике Беверли, который после матча с «Торонто» (109:105) обратился к генеральному менеджеру канадского клуба Бобби Уэбстеру и оскорбил игроков «Рэпторс». Дерозан высказал мнение, что Беверли в обычной жизни такой же, как и на площадке.
«Патрик Беверли всегда с нами — 24 на 7. Он даже спит агрессивно», — сказал Дерозан в эфире ESPN.
В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» занял пятое место в Западной конференции с процентом побед 53,7 и соотношением побед и поражений — 44-38.
«Чикаго Буллз» сыграет с «Майами Хит» за последнее место в плей-офф, чтобы встретиться с «Милуоки Бакс» в первом раунде.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
14:01
-
13:08
-
12:50
-
12:19
-
11:26
-
11:00
-
10:44
-
10:33
-
10:19
-
10:16
-
10:09
-
09:51
-
09:47
-
09:39
-
09:25
-
01:01
- 13 апреля 2023
-
23:55
-
23:43
-
23:08
-
22:30
-
21:15
-
20:05
-
18:43
-
17:50
-
17:19
-
16:55
-
15:45
-
15:29
-
14:44
-
14:13
-
13:32
-
12:56
-
11:54
-
11:34
-
10:58
Партнерский контент