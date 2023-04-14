Демар Дерозан: Патрик Беверли даже спит агрессивно

Звёздный форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан высказался о своём одноклубнике Патрике Беверли, который после матча с «Торонто» (109:105) обратился к генеральному менеджеру канадского клуба Бобби Уэбстеру и оскорбил игроков «Рэпторс». Дерозан высказал мнение, что Беверли в обычной жизни такой же, как и на площадке.

«Патрик Беверли всегда с нами — 24 на 7. Он даже спит агрессивно», — сказал Дерозан в эфире ESPN.

В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» занял пятое место в Западной конференции с процентом побед 53,7 и соотношением побед и поражений — 44-38.

«Чикаго Буллз» сыграет с «Майами Хит» за последнее место в плей-офф, чтобы встретиться с «Милуоки Бакс» в первом раунде.