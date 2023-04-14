«Он ненормальный». Николя Батюм — о Викторе Вембаньяме

Французский форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Николя Батюм рассказал о своей первой встрече с Виктором Вембаньямой. Напомним, Вембаньяма многие эксперты предрекают первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации – 2023.

«Когда я увидел его в первый раз, ему было 14 лет. Я уже слышал его имя. И они говорили, что этому ребёнку лет 6-10, а ему всего 14 лет! Просто увидев ребёнка такого возраста и такого роста на тренировке, можно было понять, что он ненормальный. Ненормально быть таким хорошим при таком росте.

Когда я впервые увидел его, я подумал, что он будет лучшей версией Кристапса Порзингиса. Виктор более универсален в защите. Люди будут возлагать на него большие надежды. В нём мы можем видеть немного Порзингиса и немного Янниса Адетокунбо», — приводит слова Батюма Bally Sports.