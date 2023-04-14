Расписание матчей плей-ин НБА 15 апреля

15 апреля состоятся по два матча раунда плей-ин и плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. В ночь с 14 на 15 апреля мск состоятся две встречи плей-ин. В Восточной конференции сыграют «Майами Хит» и «Чикаго Буллз» (2:00 мск), победитель этого матча в первом раунде плей-офф сыграет с «Милуоки Бакс». На Западе встретятся «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер» (4:30 мск). Победитель этого матча сыграет с «Денвер Наггетс» в первом раунде плей-офф.

Также вечером 15 апреля состоятся два матча раунда плей-офф. В Восточной конференции сыграют «Филадельфия Сиксерс» и «Бруклин Нетс» (20:00 мск), а чуть позже встретятся «Бостон Селтикс» и «Атланта Хоукс» (22:30 мск).

Ранее уже были сыграны четыре матча раунда плей-ин. «Атланта Хоукс» со счётом 116:105 победила «Майами Хит», а «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» – 108:102 ОТ. Также «Чикаго Буллз» со счётом 109:105 победил «Торонто Рэпторс», а «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:118.