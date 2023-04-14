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Итудис: Евролиге тоже нужен плей-ин, чтобы сделать сезон более захватывающим

Итудис: Евролиге тоже нужен плей-ин, чтобы сделать сезон более захватывающим
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Бывший тренер московского ЦСКА, ныне работающий в «Фенербахче», Димитрис Итудис высказался о возможном изменении формата Евролиги.

«Мы начинали играть с 16 командами, дальше проходили восемь — 50%. В лучшей лиге мира в плей-офф выходит 16 команд из 30, и там есть турнир плей-ин. Они сделали нечто интересное для болельщиков, изменив формат. А мы добавили ещё две команды, и всё равно дальше идут только восемь. Просто прекрасно.

Я говорю об этом ещё с тех пор, как работал в ЦСКА. Люди думают, стараются добавить что-то, предлагают более интересные матчи. Если выступают 20 команд, то пусть в плей-офф выйдут только шесть. Может, так будет лучше. Когда нас пригласят на совет тренеров, мы выскажемся, у нас много идей. Нам нужен плей-ин, хотим сделать сезон более захватывающим. Евролига уже очень интересна, здесь сложно играть с любым соперником, даже если он замыкает таблицу», — цитирует Итудиса Basket News.

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