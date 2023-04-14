Спонсор «Чикаго» предложил оплатить перелёт дочери Дерозана на матч с «Майами»

Спонсор «Чикаго Буллз» United Airlines предложила оплатить перелёт дочери звёздного форварда команды Демара Дерозана Диар на матч раунда плей-ин с «Майами Хит».
«Перелёт за наш счёт. Что скажешь, Демар? Мы будем рады, если Диар привезёт свои таланты на Южное побережье», — говорится в сообщении United Airlines на странице в социальных сетях.
Напомним, во время предыдущего матча «Чикаго» в раунде плей-ин с «Торонто Рэпторс» (109:105) дочь Дерозана сидела на трибунах и громко кричала каждый раз, когда игроки «Торонто» бросали штрафные, тем самым сбивая их с толку. В итоге баскетболисты «Рэпторс» реализовали лишь 50% бросков с линии.
После матча Дерозан заявил, что не возьмёт Диар на матч с «Майами», так как ей нельзя слишком часто пропускать школу.
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