Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Спонсор «Чикаго» предложил оплатить перелёт дочери Дерозана на матч с «Майами»

Спонсор «Чикаго» предложил оплатить перелёт дочери Дерозана на матч с «Майами»
Аудио-версия:
Комментарии

Спонсор «Чикаго Буллз» United Airlines предложила оплатить перелёт дочери звёздного форварда команды Демара Дерозана Диар на матч раунда плей-ин с «Майами Хит».

«Перелёт за наш счёт. Что скажешь, Демар? Мы будем рады, если Диар привезёт свои таланты на Южное побережье», — говорится в сообщении United Airlines на странице в социальных сетях.

Напомним, во время предыдущего матча «Чикаго» в раунде плей-ин с «Торонто Рэпторс» (109:105) дочь Дерозана сидела на трибунах и громко кричала каждый раз, когда игроки «Торонто» бросали штрафные, тем самым сбивая их с толку. В итоге баскетболисты «Рэпторс» реализовали лишь 50% бросков с линии.

После матча Дерозан заявил, что не возьмёт Диар на матч с «Майами», так как ей нельзя слишком часто пропускать школу.

Материалы по теме
Дерозан: теперь я должен денег своей дочери
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023