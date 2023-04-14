Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» обыграла «Валенсию» в Евролиге

«Барселона» обыграла «Валенсию» в Евролиге
Комментарии

Испанская «Барселона» на своей площадке одержала победу в матче 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией». Встреча состоялась на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев со счётом 85:71.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 18 очков. 15 очков на свой счёт записал Алекс Абринес.

В составе «Валенсии» 14 очков набрал Джаред Харпер. Девять очков на свой счёт записал Крис Джонс.

«Барселона» по итогам сезона одержала 23 победы, потерпела 11 поражений и вышла в плей-офф турнира с третьей позиции в таблице регулярного чемпионата. «Валенсия» по итогам регулярного чемпионата одержала 15 побед и потерпела 19 поражений, заняв 13-е место в турнирной таблице.

Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
14 апреля 2023, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
85 : 71
Валенсия
Валенсия, Испания
Барселона: Абринес, Веселы, Йокубайтис, Калинич, Курич, Лапровиттола, Миротич, Ннаджи, Саторански, Тоби, Хиггинс, Шанлы
Валенсия: Александер, Джонс, Дублевич, Клавер, Прадилья, Пуэрто, Радебо, Риверо, Уэбб III, Харпер, Херманнссон, Эванс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023