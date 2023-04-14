«Барселона» обыграла «Валенсию» в Евролиге

Испанская «Барселона» на своей площадке одержала победу в матче 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией». Встреча состоялась на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев со счётом 85:71.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 18 очков. 15 очков на свой счёт записал Алекс Абринес.

В составе «Валенсии» 14 очков набрал Джаред Харпер. Девять очков на свой счёт записал Крис Джонс.

«Барселона» по итогам сезона одержала 23 победы, потерпела 11 поражений и вышла в плей-офф турнира с третьей позиции в таблице регулярного чемпионата. «Валенсия» по итогам регулярного чемпионата одержала 15 побед и потерпела 19 поражений, заняв 13-е место в турнирной таблице.