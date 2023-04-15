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«Миннесота» разгромно обыграла «Оклахому» и вышла в плей-офф

«Миннесота» разгромно обыграла «Оклахому» и вышла в плей-офф
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В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся матч плей-ин в Западной конференции, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:95.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Карл-Энтони Таунс. В его активе 28 очков, 11 подборов и три блок-шота. Дабл-даблом отметился вернувшийся после дисциплинарной дисквалификации французский центровой Руди Гобер: 21 очко и 10 подборов. Также хорошую игру показал защитник Энтони Эдвардс: 19 очков, 10 подборов и шесть результативных передач.

Лидер гостей канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер отметился 22 очками, но с низкой эффективностью — 5 успешных бросков из 19.

Таким образом, «Миннесота» вышла в плей-офф и встретится в первом раунде с «Денвер Наггетс». «Оклахома» закончила выступление в этом сезоне.

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
15 апреля 2023, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 95
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 28, Гобер - 21, Эдвардс - 19, Конли - 14, Александер-Уолкер - 12, Андерсон - 11, Майнотт - 7, Принс - 6, Риверс - 2, Гарза, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Ноуэлл, Райан, Рид
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 22, Дорт - 17, Уильямс - 17, Уильямс - 8, Джо - 7, Гидди - 6, Уотерс III - 5, Дженг - 4, Уиггинс - 4, Робинсон-Эрл - 3, Шарич - 2, Батлер, Манн, Покушевски, Сарр, Уильямс, Холмгрен
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